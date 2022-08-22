صاعقة تضرب مجلس عزاء وتقتل 6 نساء باليمن

توفي 13 شخصا في اليمن، وأصيب 21 آخرون، جراء صواعق أصابتهم في محافظتي عمران وحجة، بغرب البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة “سبأ”، ضربت صواعق مناطق متفرقة في محافظة حجة، وأدت إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين.

كما توفيت 6 نساء وأصيبت 13 أخريات جراء صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في منطقة حاشد التابعة لمحافظة عمران.

وأعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصا، في 12 أوت الجاري، جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.