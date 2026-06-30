صافرة أرجنتينية لإدارة مواجهة “الخضر” وسويسرا

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مهمة إدارة لقاء المنتخب الوطني ونظيره السويسري، لطاقم تحكيمي من الأرجنتين.

ويلتقي “الخضر” بمنتخب سويسرا، فجر الجمعة، بتوقيت الجزائر، وبالضبط انطلاقا من الساعة 04:00، بملعب “بي سي بليس” بفانكوفر الكندية، لحساب الدور الـ 32 لنهائيات كأس العالم 2026.

وسيدير هذه المواجهة الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز، بمساعدة مواطنيه ماكسيميليانو ديل ييسو، وفاكوندو رودريغيز.

كما تم تعيين البيروفي كيفن أورتيغا حكما رابعا، فيما سيتولى مواطنه مايكل أورو مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

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