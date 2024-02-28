صافرة إثيوبية لإدارة لقاء بلوزداد وميدياما الغاني

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، طاقما تحكيميا من إثيوبيا، لإدارة مواجهة شباب بلوزداد أمام منافسه ميدياما الغاني.

برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة الأبطال، التي ستلعب يوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الخامسة مساء.

وحسب بيان إدارة “السياربي” عبر موقعها الرسمي عبر “فيسبوك”، فقد جرى تعيين الحكم باملاك تيسيما كحكم رئيسي للمواجهة.

كما تم تعيين الحكم سامويل أتانغو كحكم مساعد أول، والحكم تيغل غيزاو كحكم مساعد ثان في المواجهة والحكم الرابع بيلاي تادس.