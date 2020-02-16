صافرة إماراتية لإدارة مواجهة شبان الخضر أمام مصر

عين الإتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الإمراتي أحمد عيسى درويش، لإدارة مباراة شبان المنتخب الجزائري، أمام نظيره المصري، لحساب البطولة العربية لمنتخبات أقل من 20 عاما.

وسيدير الحكم أحمد عيسى درويش، هذه المباراة، بمساعدة مواطنه علي النعيمي، كمساعد أول، والحكم المغربي هشام آيت عبو كمساعد ثاني.

وتدخل هذه المباراة المقررة الثلاثاء المقبل، بملعب “الأمير بن محمد بن فهد”، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، الجارية بالسعودية.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، يتواجد ضمن المجموعة الثالثة لهذه البطولة، إلى جانب كل من منتخبات مصر، السعودية، وفلسطين.