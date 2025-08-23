صافرة إيفوارية لإدارة لقاء “الخضر” والسودان

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الايفواري، كليمنت فراكلين كيبان، لإدارة لقاء المنتخب المحلي ونظيره السوداني.

ويلتقي محليو “الخضر” بمنتخب السودان، مساء اليوم السبت، على ملعب “أمان” بزنجبار” التنزانية، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 المؤجلة إلى 2025.

وسيقود الايفواري، كليمنت فراكلين، اللقاء المقرر انطلاقه بداية من الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر، بمساعدة مواطنيه إيبا ميدارد وأنسيسلاس إيتيان.

وسيدخل أشبال مجيد بوقرة، المباراة باللون الأخضر (قميص، تبان وجوارب). وذلك لأول مرة منذ بداية هذه المنافسة، وفق ما تقرر في الاجتماع التقني الذي انعقد صبيحة أمس الجمعة بحضور ممثلي المنتخبين.

وفي حال بلغ المربع الذهبي، ستواجه الجزائر منتخب مدغشقر الذي حجز بطاقة العبور أمس الجمعة، على حساب كينيا بركلات الترجيح. بعدما انتهت المواجهة بهدف لمثله، في مباراة مبرمجة يوم الثلاثاء المقبل، 26 أوت الجاري بدار السلام.