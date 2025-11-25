صافرة بوركينابية لإدارة قمة المولودية وصن داونز

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة لقاء مولودية الجزائر والضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستقبل “العميد” الذي سقط بثنائية لهدف في افتتاح مشواره ضمن دور المجموعات. على يد الهلال السوداني، هذا الجمعة، بملعب “علي لابوانت” صن داونز، الفائز في لقاءه الافتتاحي بنتيجة 3-1، أمام لوبوبو الكونغولي.

وسيدير قمة المولودية وممثل جنوب إفريقيا الحكم البوركينابي جان واتارا، إلى جانب مواطنيه سيدو تياما، وحبيب سانو.

بينما سيكون فيسنت كابوري حكما رابعا للمواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.