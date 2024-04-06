صافرة بورندية لإدارة مواجهة إتحاد العاصمة أمام الريفرز

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم البورندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، لإدارة مباراة اتحاد العاصمة أمام ريفرز يونايتد النيجيري.

برسم مواجهة اياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، غدا الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

كما جرى تعيين الحكم السوداني محمد ابراهيم، كحكم مساعد أول لهذا اللقاء، والحكم الجيبوتي ليبان أحمد كحكم مساعد ثان.

فيما تم تعيين الحكم الموريتاني هيرالال أحمد كحكم رابع في هذا اللقاء، وسيقود غرفة “الفار” الحكم الكيني بيتر كاماكو وسيساعده الحكم الجنوب افريقي توم أبونغيل.