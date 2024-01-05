صافرة بينينية لودية الخضر والطوغو

سيدير طاقم تحكيمي من البينين، ودية الخضر ومنتخب الطوغو، المقررة اليوم الجمعة، بملعب “كيغي” بالعاصمة “لومي” ضمن استعدادات أشبال بلماضي، لـ “كان” 2023.

وكشفت الاتحادية الطوغولية لكرة القدم، اليوم الجمعة. عبر موقعها الرسمي، بأن اللقاء المرتقب بداية من الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت الجزائر) سيديره ثلاثي من البينين.

وأفاد المصدر ذاته، بأن المباراة سيقودها البنيني، ليغالي رافيو. بمساعدة مواطنيه هونتونو لوسيان، وكوغبيميدي أوغوستان، فيما سيكون الطوغولي أتيوغبي كواسي، حكما رابعا.