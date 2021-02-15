صافرة تونسية لإدارة مباراة العودة بين الوفاق وأشانتي كوتوكو

الرياضة
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صافرة تونسية لإدارة مباراة العودة بين الوفاق وأشانتي كوتوكو
بقلم كريم.تيغرمت

عينت لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي، ثلاثي تحكيم تونسي، لادارة مباراة العودة بين وفاق سطيف، وأشانتي كوتوكو الغاني، ضمن رابطة الأبطال.

وأختير الحكم التونسي هيثم قيراط، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه محمد باكير، كمساعد أول، وأمين برك الله، كمساعد حكم ثاني.

وعينت لجن التحكيم التابعة للكاف، يسري بوعلي، حكما رابعا، فيما تم إسناد مهمة محافظ اللقاء إلى الليبي جمال أمبية.

وتدخل هذه المباراة، التي ستجمع وفاق سطيف، بضيفه أشانتي كوتوكو، يوم 21 فيفري الجاري، بملعب (8 ماي 1945)، ضمن اياب الدور الـ16 مكرر من منافسة كأس الكاف.

يذكر أن وفاق سطيف، فاز في مباراة الذهاب التي جرت بغانا، بنتيجة 2-1، على حساب مضيفه فريق أشانتي كوتوكو.


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