صافرة جزائرية لإدارة مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، رباعي تحكيم جزائري، لإدارة المباراة التي ستجمع نادي الاتحاد السعودي، بالصفاقسي التونسي ضمن البطولة العربية الجارية بالسعودية.

وعين الاتحاد العربي، الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم، لإدارة هذه المباراة، المقررة اليوم الأحد، بمدين الملك فهد الرياضية، بالطائف.

كما سيدير بن براهم، هذا اللقاء، بمساعدة مواطنيه مقران قوراري، مساعد أول، أكرم زرهوني، حكم مساعد ثاني، ولطفي بوكواسة كحكم رابع.