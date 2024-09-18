صافرة سودانية لإدارة مباراة سوسطارة والملعب التونسي

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في بيان له، عن تعيين الحكم السوداني صبري محمد فاضل لإدارة لقاء سوسطارة و الملعب التونسي.

وقال إنّ المباراة ستجري ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.

كما كشف عن هوية الحكام المساعدين المتمثلين في كل من مواطنيه عبد الجبار محمد كمساعد أول. وهيثم النور كمساعد ثاني والأمين الهادي الأمين محمد حكما رابعا.

ويسعى الفريق العاصمي لرد الاعتبار لنفسه في مباراة الإياب التي ستجري بالجزائر. بعد الخسارة القاسية التي مني بها الفريق خلال لقاء الذهاب بتونس بهدف نظيف.

