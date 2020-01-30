صافرة عراقية لإدارة داربي الرجاء والمولودية

عين الإتحاد العربي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم عراقي، لإدارة الداربي المغاربي، الذي سيجمع الرجاء البيضاوي، بمولودية الجزائر، لحساب البطولة العربية للأندية.

وسيدير هذه المواجهة الحكم العراقي، قاسم مهند، بمساعدة مواطنيه، هيثم خماط، كمساعد أول، وأكرم علي كمساعد حكم ثاني.

وتدخل هذه المباراة، المقررة يوم 9 فيفيري المقبل، بملعب “محمد السادس” بالمغرب، ضمن إياب الدور الربع نهائي من البطولة العربية للأندية.

يذكر أن مولودية الجزائر، إنهزمت بنتيجة 2-1، أمام الرجاء البيضاوي، في مباراة الذهاب من ذات الدور، والتي جرت بملعب “مصطفى تشاكر”.