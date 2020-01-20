صافرة غابونية لإدارة داربي الوداد البيضاوي وإتحاد العاصمة

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من الغابون، لإدارة مباراة الداربي المغاربي الذي سيجمع الوداد البيضاوي، بإتحاد العاصمة.

وسيدير الحكم الغابوني إيريك أوتوغو كاستان، هذه المواجهة بمساعدة مواطنيه، بوريس مارلاز، كمساعد أول، وعيسى يايا مساعد ثاني.

وتدخل هذه المواجهة، المقررة يوم الجمعة المقبل بملعب “محمد الخامس” بالمغرب، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن اتحاد العصاصمة يتواجد في المركز الثالث من مجموعته الثالثة، برصيد نقطتين، بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط.