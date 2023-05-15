صافرة غابونية لإدارة مواجهة الاتحاد وميموزا

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الحكم الغابوني، بيار غيسلان أتشو، لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة وأسيك ميموزا الإيفواري.

وسيدير أتشو، المباراة المرتقبة هذا الأربعاء، بملعب 5 جويلية، ضمن إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. بمساعدة كل من سايدو تياما من بوركينافاسو وبوريس ميلازار من الغابون، على أن يكون حكم “الفار” التونسي هيثم قيراط.

يذكر أن لقاء الذهاب بالأراضي الايفوارية، كان قد انتهى بالتعادل السلبي، ما يعني أن ممثل الجزائر، يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة من أجل حسم تأشيرة العبور إلى نهائي “الكاف”.