صافرة قطرية لإدارة لقاء “الخضر” والعراق

سيدير الحكم القطري، عبد الرحمن الجاسم، القمة المرتقبة بين المنتخب الوطني الرديف، ومنتخب العراق، برسم الجولة الـ 3 والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب قطر 2025.

وسيكون في مساعدة عبد الرحمن الجاسم، في اللقاء المقرر غدا الثلاثاء، بملعب “خليفة الدولي” بالدوحة، بداية من الساعة 18:00. مواطنيه طالب المري وسعود المقالة. بينما تم تعيين المصري أمين محمد حكما رابعا.

وعلى صعيد آخر، سيدخل المنتخب الرديف لقاء الغد، بالبذلة البيضاء، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي جرى صبيحة اليوم الاثنين. بينما سيلعب المنتخب العراقي بالبذلة الخضراء.

وستكون كل أنظار العرب، مصوبة إلى مواجهة “المحاربين” و”أسود الرافدين”، في صدام قوي، لحسم المركز الأول، عن المجموعة الـ 4. التي يتصدرها العراق بـ 6 نقاط، على بُعد نقطتين من “الخضر”.