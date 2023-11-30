صافرة كاميرونية لإدارة لقاء سيدات الخضر وبورندي

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية الطاقم التحكيمي المعني بإدارة مواجهة المنتخب الوطني النسوي أمام منتخب بورندا برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وحسب مانقله موقع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، فقد جرى تعيين حكمة الساحة ألين ماري نويل غويمبانج إيتونج لإدارة المواجهة.

وستساعدها الحكمة المساعدة الأولى لور مارسيل تسافاك تيكيو، وفيكتورين باهان ناناواكحكمة مساعدة ثانية.

بينما جرى تعيين الحكم الرابع ماري جوزفين حكم رابع في المواجهة، وتم إختيار الحكمة التوغوليةلاتري-كاي إدزونا لوسون-هونجان كمحافظة اللقاء.

وللإشارة، ستجرى مواجهة سيدات الخضر أمام بورندا بملعب 5 جويلية يوم الخميس بداية من الساعة 17.00 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بالمغرب.