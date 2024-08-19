صافرة كونغولية لإدارة لقاء المولودية وواتانغا

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإدارة لقاء إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، بين مولودية الجزائر وواتانغا الليبيري.

ويلتقي العميد، الفائز بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب أمس الأحد، هذا الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” بمنافسه الليبيري، ضمن إياب ذات الدور من “الشامبينز ليغ”.

وأوكلت “الكاف” مهمة إدارة المواجهة. للكونغولي، مالالا كابانغا يانيك، بمساعدة مواطنيه، نابينا بليز سيبوتو، وغيلين بونجيل نجيلا كمساعد ثاني.

بينما سيكون الكونغولي الآخر، جوستين ياه أزانغا كالامبا كحكم رابع في هذه المواجهة. المقرر انطلاقها بداية من الساعة 20:00.