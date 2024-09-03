صافرة كونغولية لمواجهة “سوسطارة” والملعب التونسي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم كونغولي، لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة، ومستضيفه، الملعب التونسي.

المبرمجة يوم السبت 14 سبتمبر 2024، على الساعة 19.00 بملعب رادس بتونس.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجرى تعيين الحكم الكونغولي، جان نغيني، حكماً رئيسياً لهذه المواجهة، يساعده في مهامه كل من، بريسلاس مالاندا، مساعداً أول، رفقة المساعد الثاني، غليفن مابانقولو.

أما مهمة محافظ اللقاء فقد أسندت للحكم، الموريطاني، ماسا ديارا.