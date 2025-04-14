صافرة ليبية لإدارة لقاء “السياسي” في ذهاب نصف نهائي “الكاف”

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بين شباب قسنطينة، ونهضة بركان المغربي، للحكم الليبي، معتز إبراهيم.

وسيدير الليبي، معتز إبراهيم، اللقاء المقرر يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة 20:00. بمساعدة التونسي، خليل حساني، والليبي الآخر، عطية عيسى.

بينما سيقود غرفة تقنية الحكم المساعد “الفار”، كل من ماريا باكيتا سانكيلا ريفي من جزر موريس. وليتيسيا أنطونيلا فيانا من إيسواتيني.

للإشارة فإن مباراة العودة، بين “السياسي” والفريق المغربي. مبرمجة مبدئيا الأحد الـ 27 من أفريل الجاري، بملعب الشهيد “حملاوي” بداية من الساعة 17:00.