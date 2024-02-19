صافرة مالية لإدارة مباراة شباب بلوزداد ويونغ أفريكانز

عينت “الكاف” طاقم تحكيمي لإدارة مباراة الجولة الـ 25 من دور مجموعات مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بين يونغ أفريكانز التنزاني شباب بلوزداد.

و ستجري المباراة، السبت القادم بالملعب الوطني بدار السلام.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي بوبو تراوري من مالي، كما سيساعده سايدو تياما من بوركينافاسو وماديبو ساماكي من مالي.

في حين تم تعيين عصمان دياكيتي حكم رابع صاحب الجنسية المالية.

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