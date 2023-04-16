صافرة مصرية لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة في الكاف

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقية لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة اتحاد العاصمة، أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكاف.

ويرتقب أن يستقبل الاتحاد نادي الجيش الملكي، الأحد المقبل 23 أفريل. بملعب 5 جويلية 62. على أن تلعب مواجهة الإياب يوم الـ 30 من الشهر ذاته بالمغرب.

وسيدير مباراة الذهاب. الحكم محمد معروف بمساعدة مواطنيه، يوسف البساطي وسامي هلهل مساعدين، بينما سيكون محمود ناجي حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.