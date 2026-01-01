صافرة مصرية لإدارة مواجهة “الخضر” أمام الكونغو الديمقراطية

تتجه الأنظار إلى مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يوم الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي. في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

وسيُدير اللقاء طاقم تحكيم مصري، يقوده الحكم الدولي محمد معروف كحكم رئيسي، بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه على الخطين.

فيما أُسندت مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى الحكم محمود عاشور.

وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لـ“الخضر”، الذين يسعون لمواصلة مشوارهم بثبات وتأكيد طموحاتهم في الذهاب بعيدًا في البطولة، في وقت يُنتظر فيه أن يكون الطاقم التحكيمي حاضرًا بقوة لضمان إدارة اللقاء في أفضل الظروف، بالنظر إلى حساسية المرحلة وقيمة الرهان.