صافرة مصرية لإدارة مواجهة شباب بلوزداد أمام النجم الساحلي

كشف فريق النجم الساحلي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، لإدارة مباراته أمام شباب بلوزداد.

والمُقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

كما سيكون في مساعدة إبراهيم نورالدين، مواطناه يوسف وحيد يوسف وسمير جمال سعد، والحكم الرابع أحمد الغندور.

وتأكد رسميا أن يستقبل النجم الساحلي السياربي بملعب حمادي العقربي برادس، دون حضور الجمهور، بدلا من ملعب مصطفى بن جنات.