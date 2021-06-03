صافرة مصرية لإدارة وديتي الخضر أمام مالي وتونس

تعرف المنتخب الوطني الجزائري، عن هوية الحكام المعنيين بإدارة المبارتين الوديتين اللتان ستجمعهما بمنتخبي مالي وتونس على التوالي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين طاقمين من مصر لإدارة هاتين الوديتين.

وأوضح موقع الفاف، أن مباراة الخضر، أمام مالي، والمقررة يوم 6 جوان، بملعب “مصطفى تشاكر”، ستجرى تحت إشراف الحكم مصري أجمد الغندور، بمساعدة مواطنيه سمير جمال، وعبد الفتاح هاني، بالإضافة للحكم الرابع نور الدين إبراهيم.

وبخصوص الودية الثالثة أمام منتخب تونس، والمقررة يوم 11 جوان، بملعب “رادس”، تم تعيين المصري، محمد معروف كحكم رئيسي، وسيساعده في إدارة هدا اللقاء، مواطنيه يوسف البوساتي، وسمير جمال، بالإضافة للحكم الرابع نعيم حسني.