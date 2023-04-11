صافرة مصرية لمواجهة الكناري والترجي

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد أمين عمر، لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين شبيبة القبائل والترجي التونسي.

ويستقبل الكناري ممثل الكرة التونسية، يوم الجمعة الـ 21 أفريل الجاري، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة الـ 20:00.

وسيدير أمين عمر اللقاء بمساعدة محمود ابو الجبال وأحمد حسام طه، على ان يكون محمد عادل حكما رابعا. بينما سيكون ثنائي حكام تقنية ” var” احمد الغندور ومحمود البنا.