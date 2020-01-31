صافرة موريتانية لإدارة مواجهة أغادير أمام بارادو

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم موريتاني، لإدارة المباراة المقبلة لفريق بارادو، أمام مضيفه نادي أغادير، لحساب كأس الكاف.

وسيدير الحكم الموريتاني عبد العزيز أبوه، هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، يوسف محمد محمود، وبان الشيخ، إضافة لدحمان بيدة كحكم رابع.

ويلعب نادي بارادو، آخر فرصة له في هذه المنافسة، أملا في تحقيق الفوز، لتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل، في حال تعثر الملاحق نادي إنييمبا النيجيري.

يذكر أن نادي أغادير، سيستضيف نادي بارادو، يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات منافسة كأس الكاف.