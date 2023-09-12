صافرة موريتانية لإدارة ودية الخضر وأسود التيرانغا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير المباراة الودية، المقررة سهرة اليوم الثلاثاء، بين المنتخب الوطني، ونظيره السنغالي.

وأكدت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن الموريتاني، دحان بايدا، سيدير المواجهة الودية، بمساعدة مواطنيه حمدين ديبا، وبونا ندياي، بينما سيكون السنغالي أدامبيرت ديوف، حكما رابعا.

للإشارة فإن اللقاء الودي، المرتقب بملعب “عبد الله واد” بالعاصمة السنغالية داكار، بداية من الساعة 20:00، يدخل في إطار استعدادات المنتخبان لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.