صافكس تحتضن الصالون الثامن لـ “ألجيست” من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل

يحتضن قصر المعارض (صافكس) بالجزائر العاصمة، في الفترة ما بين التاسع والسادس عشر أكتوبر الداخل، الصالون الثامن للمناولة الصناعية (ألجيست) بمشاركة 100 عارض.

وتشرف على تنظيمه البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة (BASTP) ومركز التجارة العالمي بالجزائر (WTCA). وسيقام برعاية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، حسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية.

وستشهد دورة 2023، مشاركة عارضين يمثّلون مختلف قطاعات النشاطات سيما الصناعة التحويلية والميكانيك والكهرباء. والإلكترونيات والحديد والصلب، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالصناعة.

وتوقّع المنظمون حضور ستة آلاف زائر في تظاهرة ستشهد تنظيم 300 لقاء أعمال، وأشاروا إلى أنّ التقارب بين الفاعلين. الرئيسيين في مجال تطوير المناولة أي الآمرين والمنفّذين يساهم بالتالي في تطوير التكامل الوطني. الذي يعدّ مصدراً ليس فقط لتحسين سلاسل القيمة داخل القطاعات وفيما بينها، بل أيضاً لاستحداث المزيد من الثروة ومناصب الشغل.

وستأخذ هذه الطبعة في الحسبان، ضرورة الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية، في ظلّ بروز فاعلين جدد على غرار الناشطين في قطاعي صناعة السيارات والمؤسسات الناشئة.

ويُرتقب تنظيم 12 ندوة موضوعاتية، الهدف منها السماح بتحديد السياسات والقيود المرتبطة بإعادة الهيكلة الصناعية الجارية (التكامل الوطني والقياسة والابتكار والرقمنة وغيرها). وستكون التنمية المستدامة حاضرة أيضا، حيث من المقرر تخصيص فضاء للأنشطة النظيفة تحت شعار “من أجل صناعة نظيفة”.