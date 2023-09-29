صافكس.. وزيرة البيئة تستضيف سفير الصحراء الغربية

استضافت وزيرة البيئة فازية دحلب، سعادة سفير الجمهورية العربية للصحراء الغربية بالجزائر، عبد القادر الطالب. عمر خلال زيارته لجناح وزارة البيئة والمياه الصحراوية، ضمن فعاليات الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة.

وخلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين بلدينا في مجالات البيئة والطاقات المتجددة. وسعيهما المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، حسب بيان للوزارة.

كما دعا السفير إلى مرافقة الجزائر لبلده في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاقتصاد التدويري وتثمين النفايات.

من جهتها، ثمّنت الوزيرة مشاركة الجمهورية الصحراوية في المعرض، معتبرة إياها فرصة لتعزيز التعاون الدولي، مؤكدة على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهدافنا المشتركة نحو بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.