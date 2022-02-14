الرقم السري :

136476

صافية النية والسريرة لأعزب من تيبازة

من ولاية تيبازة، نعرفكم برجل يريد أن يحصل الحلال في أقرب الآجال. على غرار كل من يتصل بنا ويحملنا مسؤولية أن نكون سببا في عثوره على فتاة أحلامه. كما صاحب إعلاننا هذا يبلغ من العمر 45 سنة، لم يسبق له الزواج، يمارس التجارة، ولديه بفضل الله سكن خاص. ذو سيرة حسنة، ومشهود عليه الأخلاق وحسن النية.

يتمنى أن يتحصل على فرصة سانحة مع إنسانة طيبة يتخذها على سنة الله حليلة، كما تكون صاحبة خصال فاضلة. وصافية النية والسريرة مثله، سنها لا يتعدى 40 سنة، شرطه أن تكون عازبة، مقبولة الشكل، ومن إحدى ولايات الوسط.

الرقم السري :

136477

حنون من باتنة يبحث عمن تضمّد له الجراح ليرتاح

بنبرة تفاؤلية شدّنا حديث شاب من ولاية باتنة، في الـ38من عمره، كتب عليه الطلاق وغلّف الأسى تفاصيل حياته. إرتأى لأن لا يكون الغبن عنوانا لحياته، وعول أن يكون للحلال طالبا مرة أخرى. تواصل معنا وأعرب عن خالص نيته في أن تكون له إنسانة تسنده وتشدّ من أزره. لا شرط لصاحب إعلاننا هذا سوى أن تكون رفيقة دربه من إحدى ولايات الشرق أو من منطقة القبائل. سنها لا يتعدى33سنة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. وأكثر ما يهمه أن تكون محترمة جادة، وعلى قدر كبير من المسؤولية. علما أنه مطلق بدون أولاد، وهو موظف مستقر ولديه سكن خاص ينتظر من تحوّله بعون الله إلى جنة.

الرقم السري :

136478

عاصمي في الأربعين يريدها تؤمن بمبدأ التعدد

عاصمي في الـ45 من عمره، موظف مستقر، متزوج وله أبناء، لا ينقصه شيء حتى يحيا كما يبتغي تحت ظل الحلال. وأكثر ما يتمناه أن يجمعه القدر من خلال هذا الركن ببنت الأصول التي أكثر ما تؤمن به. برسالة التعدد الذي هو في الأصل إقتداء بنبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس له من الشروط سوى أن تكون صاحبة النصيب طيبة خلوقة من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز38سنة، يريدها عزباء. كما يقبل أن تكون من ستشد معه الرحال في رحلة العمر مطلقة أو أرملة بطفل واحد. وأكثر ما يريده أن تكون ماكثة في البيت وعلى قدر من العلم والثقافة وسيضمن لها سكنا خاصا بها.

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136479

أرمل ذو وقار يبحث عمن تعمر معه الدار.

عمر من العاصمة رجل ذو هيبة ووقار. لمسنا من خلال حديثه أن له خالص النية في أن يكون مع إنسانة تحمله على أكفّ الراحة تحت لواء الحلال. مضى من عمره 58 سنة، أرمل بلا أولاد يحيا وحيدا في بيته الفسيح الأرجاء. يمارس التجارة وهو اليوم يرجو من الله العوض الجميل، زوجة حنون تكون له قرة عين.

يريد عمر زوجة صادقة أملها الستر تحت راية الود والرحمة، يريدها أن تكون من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنها لا يتعدى 50 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة، وهو يعدها بالستر والهناء.

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