صافية جلال وأسكندر عثماني يتوجان بالميدالية الذهبية في منافسة الألعاب البارلمبية بطوكيو

توجت، الجزائرية، صافية جلال، بالميدالية الذهبية، في دفع الجلة، ضمن منافسات الألعاب البارالمبية، بطوكيو. محققة بذلك رقما قياسيا، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة بموقع “فايسبوك”.

كما توج الرياضي إسكندر عثماني، بالميدالية الذهبية، في سباق 400 متر، برقم قياسي عالمي. وفي هذا الصدد، هنأت وزارة الشباب والرياضة البطلين نظير تتويجها في هذه المنافسة.