برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الدورة العادية ديسمبر المقبل، قضية أخطر المجرمين بالجزائر العاصمة، المعروف بـ"سفاح بلكور.
ويتابع "المدعو "خ.عبد السلام" طالب جامعي بكلية الحقوق…
تمكّنت مصالح الأمن بأولاد جلاّل بولاية بسكرة من إيقاف 5 أشخاص في حيازتهم 5 بنادق تقليدية الصنع.
و كمية من البارود حسب ما أفاد به اليوم…
دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشّعبي السبت، مخبأ للإرهابيين بولاية بومرداس.
خلال عمليّة بحث وتمشيط بالمنطقة حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.
و أوضح ذات…
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