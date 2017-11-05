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صالحي: سأصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني”

الرياضة
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صالحي: سأصبح الحارس الأول للمنتخب الوطني”
بقلم سميرة.ل

يهدف حارس شباب بلوزداد عبد القادر صالحي ليكون الحارس الأول للمنتخب الوطني بعدما وجه له المدرب رابح ماجر الدعوة لمواجهة نيجيريا.

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