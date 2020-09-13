صالحي: “سأوظف خبرتي لمساعدة المولودية والعودة للمنتخب الوطني”

كشف الحارس الجزائري عبد القادر صالحي، أهدافه في الموسم المقبل رفقة ناديه الجديد مولودية الجزائر، وطموحاته الشخصية.

وصرح صالحي، للتطبيق الرسمي لمولودية الجزائر: “أشكر مسؤولي مولودية الجزائر على ثقتهم في شخصي، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعاتهم”.

وأضاف: “أمضيت على عقد لـ3 سنوات، سأحرص خلالها على تقديم أفضل ما لدي للعودة للمنتخب الوطني في أقرب فرصة”.

وتابع عبد القادر صالحي: “سأعمل على توظيف خبرتي لمساعدة النادي في رابطة أبطال إفريقيا، علينا العمل بجدية، وبذل جهد كبير لصنع إنجاز في هذه المنافسة”.