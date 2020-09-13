صالحي: “سأوظف خبرتي لمساعدة المولودية والعودة للمنتخب الوطني”

الرياضة
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صالحي: “سأوظف خبرتي لمساعدة المولودية والعودة للمنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت

كشف الحارس الجزائري عبد القادر صالحي، أهدافه في الموسم المقبل رفقة ناديه الجديد مولودية الجزائر، وطموحاته الشخصية.

وصرح صالحي، للتطبيق الرسمي لمولودية الجزائر: “أشكر مسؤولي مولودية الجزائر على ثقتهم في شخصي، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعاتهم”.

وأضاف: “أمضيت على عقد لـ3 سنوات، سأحرص خلالها على تقديم أفضل ما لدي للعودة للمنتخب الوطني في أقرب فرصة”.

وتابع عبد القادر صالحي: “سأعمل على توظيف خبرتي لمساعدة النادي في رابطة أبطال إفريقيا، علينا العمل بجدية، وبذل جهد كبير لصنع إنجاز في هذه المنافسة”.


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