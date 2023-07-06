صالحي :”نتائج ذوي الهمم في الألعاب العربية فاقت التوقعات”

أبدى مدرب المنتخب الوطني الجزائري لألعاب القوى لذوي الهمم طاهر صالحي سعادته الكبير لما حقّقه ممثلي الجزائر في الألعاب العربية.

وقال طاهر صالحي في تصريحه له اليوم الخميس “بصراحة النتائج فاقت التوقعات في اليومين الأولين”.

كما اعتبر مدرب الكتيبة الوطنية بأن نتائج التشكيلة كانت مبهرة جدا، خاصة التي جرت في وهران وبالضبط في مركب ميلود هدفي.

إلى جانب ذلك، قال صالحي “نحن سعداء جدا للنتائج المحققة الى حد الان من طرف كل رياضيينا”.

يذكر، آن لاعبي المنتخب الوطني لذوي الهمم حصدوا 4 ميداليات ذهبية و7 فضيات كاملة وميدالية برونزية.

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