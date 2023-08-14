صالحي يعود للبطولة الوطنية من بوابة نجم مقرة

رسّم الحارس الدولي الجزائري عبد القادر صالحي عودته هذا الصيف إلى البطولة الوطنية، من بوابة نادي نجم مقرة.

وأمضى صالحي على عقد جديدة يربطه بنجم مقرة، لمدة موسمين، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وتأتي عودة صالحي، بعد التجبرة الاحترافية القصيرة التي خاضها في نادي بيرغانتينوس الناشط في الدرجة الرابعة الاسبانية

يذكر أن عبد القادر صالحي، سبق له حمل ألوان المنتخب الوطني، وعدة أندية محلية، ما أكسبه خبرة كبيرة يعول عليها مسؤولي نجم مقرة في الموسم الجديد.