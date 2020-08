صالح أوقروت: إلتزموا بالتعليمات الوقائية حتى لا نكون سببا لغلق المساجد

View this post on Instagram

‏ الحمد الله 🙏تم بفضل الله تعالى ورحمته فتح المساجد ‏نسال الله ان يديم علينا هذه النعمة أن ان لا يحرمنا منها ‏علينا الالتزام جميعا بالتعليمات الوقائية حتى لا نكون سبب الحرمان من المسجد 🌹🙏