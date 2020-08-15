صالح أوقروت: إلتزموا بالتعليمات الوقائية حتى لا نكون سببا لغلق المساجد
نشر الفنان الجزائري القدير، صالح أوقروت والمعروف بـ”صويلح”، صورا له من بيت الله خلال أدائه صلاة الظهر بعد فتح المساجد اليوم السبت.
وكتب الفنان على صفحته بانستغرام: ” الحمد الله تم بفضل الله تعالى ورحمته فتح المساجد، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن لا يحرمنا منها”.
وأضاف الفنان: “علينا الإلتزام جميعا بالتعليمات الوقائية، حتى لا نكون سبب الحرمان من المسجد”.
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