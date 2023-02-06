صالح أوقروت في أول منشور له.. “شكرا لكم جميعا ولك سيدي الرئيس”

قدم، الفنان والممثل الذي أدخل البسمة إلى البيوت الجزائرية، صالح أوقروت المعروف باسم “صويلح”، شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كتب صالح أوقروت، على صفحته فايسبوك “من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لكم جميعا أحبتي من أعماق قلبي”. و”لا تجزيكم كلمة الشكر غاية امتناني وودي لكم على مساندتكم لي ودعاءكم وتواصل بعضكم بي شكرا لكم جميعا”. “صغيرا كان أو كبيراً. و”شكرا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. شكرا سيدي الرئيس “.

وعاد الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت، إلى أرض الوطن، السبت الماضي، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.

ووصل الفنان مساء السبت، لمطار هواري بومدين بالعاصمة، أين كان في استقباله عائلته وجمهوره. وقال اوقروت في تصريحات صحفية غداة وصوله لأرض الوطن: “نشكركم من قلبي وتحيا الجزائر”. وأكد الفنان، أنه ممتن للشعب الجزائري والذي رافقه بالدعاء طيلة رحلة علاجه قائلا: “الشعب هو لي راه يسالي ومزال نرجعلوا خيرو”.

وبدورها أوضحت زوجة الفنان، فطيمة بلحاج، أن أوقروت متعب حيث لا يزال في فترة نقاهة بعد مرحلة العلاج الصعبة التي مر بها.

مضيفا: “الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أولاد بلدي، وتحسنت صحتي، أنا الآن على الكرسي المتحرك لا أستطيع المشي وأنا أكمل علاجي”.

وفي الأخير عبر صالح أوقروت عن فرحته الكبيرة بالعودة إلى الجزائر بعد غربة وغياب قارب العامين.

وسافر صالح أوقروت قبل عامين إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانیة ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بلحاج. حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.