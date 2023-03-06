صالح أوقروت في فيديو مؤثر..”عشت فقيرا وتذوقته جيدا”

في فيديو جد مؤثر ظهر الممثل القدير صالح أوقروت، مرة أخرى من أجل طمأنة محبيه وجمهوره الكبير، الذي لا طالما جعله يضحك.

وفور وضع مقدم البرامج الإذاعية الشهير “اربان”، فيديو صالح أوقروت على حسابه “الأنستغرام”، أخذ المتابعون يتهاطلون بالتعليقات. والمشاركات والإعجابات. أين تم تداول الفيديو في الميئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمرور الوقت، وحسب الفيديو الذي ظهر فيه “صويلح”، صحة الفنان القدير في تحسن كبير. وملامح وجهه أصبحت أكثر نظارة. والشيء الجميل الذي أظهرته لقطات الفيديو، هو ابتسامة صالح أوقروت التي لم تفارقه، وعزيمته القوية من أجل العودة إلى حياته الطبيعية ومحبيه.

كما كان صالح أوقروت في الفيديو الذي تم تصويره من داخل المستشفى الذي يكمل فترة علاجه فيه، يحلق شعره ولحيته. و هذه تعتبر من بوادر التعافي والتغيير إلى الأحسن.

وقال صالح أوقروت من خلال الفيديو ذاته، إن ما وقع له لم يخيفه لأنه يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الظروف. وأنه عاش فقيرا ويعلم جيدا ما هو الفقر. قائلا “أنا ما تخلعنيش الطيحة تاع المرض نعرف نرقد فيها بديت حياتي فقير”. و”عشت معظم حياتي فقير وستبنيتو خاصة مع بابا، نحبكم من قلبي وتحيا الجزائر “.

وعاد صالح أوقروت، إلى أرض الوطن، في فيفري الماضي، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.

وقامت، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي”، قبل أسبوع، بزيارة إلى الفنان القدير “صالح أوڨروت”.

وتأتي زيارة الوزيرة للإطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكوميدي المعروف بـ”صويلح”. و العائد مؤخرًا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية دامت سنتين في فرنسا، إثر إصابته بـ 3 أورام سرطانية .

وقام الفنان الكوميدي القدير، عثمان عريوات، أيضا بزيارة، الفنان الفكاهي أوقروت للاطمئنان على وضعيته الصحية.

كما عبّرت، فاطيمة بلحاج، زوجة الفنان الممثل القدير، أوقروت، عن سعادتها و فرحتها لعودته إلى الحياة. وهذا بعد رحلة طويلة صارع فيها المرض لمدة عامين كاملين. ليعود إلى ارض الوطن قادما من فرنسا.