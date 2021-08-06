صالح أوقروت للمتاجرين بالأكسجين: “ربي يهديكم ولا يديكم”

عبر الفنان الكوميدي والممثل القدير، صالح أوقروت، عن غضبه من “تجار الأكسجين”. بعد محاولتهم الاستفادة من الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد جراء نقص الأكسجين وتحويله لتجارة.

ونشر الفنان أوقروت على فيسبوك ” كُلّ ما في الأرض من فلسفةٍ، لا يُعزّي فاقِدًا عمّنْ فقدْ. اللهم ألهم الفاقدين صبرا عظم الله أجركم و لله ما أعطى ولله ما أخذ. ولكل اجل كتاب قلبي معكم أحبتي ربي يهدي تجار الأكسيجين وزجاجات الأكسجين. تجار الموت و لا يديهم وشدة تزول بإذن الله خاوتي وجمعة مباركة”.