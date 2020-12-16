صالح أوقروت: “لن أشارك في”عاشور العاشر 3″.. طلبت السيناريو منذ 3 أشهر ولم يصلني”

كشف الممثل المحبوب صالح اوقروت المعروف فنيا بـ”صويلح” عن سبب عدم مشاركته في الجزء الثالث من السلسلة الفكاهية “عاشور العاشر” .

قال صويلح اليوم الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية “جيل اف ام ” :”التقيت مع المخرج الكبير جعفر قاسم منذ ثلاثة أشهر، تحدثنا على الجزء الثالث”.

وأضاف: “أعطاني المخرج رؤوس أقلام عن شخصية عاشور فقط، لم أشعر بها، طلبت منه اعطائي السيناريو كاملا لأدرسه”.

وتابع قائلا: “أقسم بالله أنني لغاية هذه الساعة، لم أتحصل على السيناريو وأنا لا أستطيع المشاركة في أي عمل لم أقرء سيناريو الشخصية”.

ويضيف:”هذا لا يعني أن السيناريو غير جيد أو الجزء الثالث من “عاشور العاشر” لن ينجح، وأضيف وأقول أن علاقتي جيدة جدا مع المخرج جعفر الذي اعتبره اخا و صديق مقرب جدا”.

و قبل ذلك قال المخرج جعفر قاسم، في اتصال “النهار اون لاين”، فإن الممثل صالح اوقروت لم يتصل به ليعلمه بعدم مشاركته في السلسلة الفكاهية “عاشور العاشر3” ومشاركته لغاية هذه الساعة لاتزال قائمة.