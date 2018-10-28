صالح أوقروت يتحدث لأول مرة عن كمال بوعكاز.. “لي دار حاجة يخلص وبلادنا فيها عدالة”

نشر مساء اليوم الأحد الممثل الفكاهي صالح أوقروت، عبر صفحته على الفايسبوك فيديو، وأكد أنه قدم شكوى لدى مصالح الأمن ضد مستغلي صفته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف صويلح، في حديثه عن زميله الفكاهي كمال عكاز، المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بسبب تواطئه في شبكة المدعو امير ديزاد، انه ورغم تأثره بمشاهدة صديقه مكبلا بالأغلال إلا أن الجزائر فيها عدالة: “ولي دار حاجة يخلص هنا وعند ربي والمحاسبة يوم القيامة أكبر”.

وتابع الممثل الفكاهي، انه لا يملك حسابا في “إنستغرام” وكل الحسابات المتداولة ليست له، ولكنه حاليا مضطر لفتح حساب من اجل عدم استغاله مستقبلا.