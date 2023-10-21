صالح أوقروت يتضامن مع أهل غزة من المستشفى

أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، زيارة إلى الفنان صالح أوقروت بمستشفى بوشاوي.

وجاءت هذه الزيارة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان، ولإظهار مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا الفنان الملتزم على أكثر من صعيد.

وحرص بوغالي خلال تفقد أوقروت على تشجيعه من أجل العودة إلى جمهوره متمنيا له موفور الصحة والشفاء العاجل.

وبالمناسبة، قلد رئيس المجلس الفنان القدير كوفية فلسطينية في بادرة توحي بمدى التزام الفنانين الجزائريين جميعا بالقضية الفلسطينية وتوظيف فنهم في دعمها ونصرتها.

ومن جهته، شكر أوقروت رئيس المجلس على مبادراته الطيبة التي تعبر عن حس انساني رفيع.

كما قال، وأكد بالمناسبة التزامه بمواصلة خدمة الفن الهادف ونشر القيم السامية. ونصرة القضايا العادلة كما هو الشأن بالنسبة للقضية الفلسطينية.