صالح أوقروت يروي تفاصيل “الرايس قورصو”

روى اليوم الممثل الكوميدي القدير، صالح أوقروت، تفاصيل تصوير وتمثيل، أضخم إنتاج كوميدي تلفزيوني، لرمضان 2019، “الرايس قورصو”.

وكشف اليوم السبت، لدى حلوله ضيفا على منتدى الحوار، أن نص المسلسل كان مكتوبا باللغة العربية الفصحى.

وأضاف ” لحظة وصولنا لتركيا وقراءتنا للسيناريو، وجدناه باللغة العربية الفصحى، فحاولنا قدر المستطاع ترجمته الى اللغة الجزائرية العامية”.

وقال ” بعد شهرين ونصف من انطلاقنا في التصوير، توقف العمل نهائيا، لأسباب مجهولة، حيث عدنا الى أرض الوطن، الى غاية السنة الجارية، أين تم إعادة استدعائنا من أجل إكمال التصوير”.

وأورد “هناك العديد من اللقطات التي تم مسحها لأسباب مجهولة، ربما بسبب الممثلين، الذين كانوا ضمن الرايس قورصو، وتم استدعائهم لأعمال أخرى”.

وأفاد أنهم لاقوا العديد من المشاكل خلال تصويره، خاصة مع الجانب التركي، الذين أوقفوا التصوير عديد المرات، بسبب عدم تسديد أجورهم.

وأشار في حديثه، أن نيتهم كممثلين كانت إصدار مسلسل جيد، حيث تم استعمال أحدث تقنيات التصوير، وأروع الديكورات.