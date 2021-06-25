صالح أوقروت يطمئن جمهوره وينشر صورة جديدة له

ككل يوم جمعة، يُطل الفنان المحبوب صالح أوقروت “صويلح” على جمهوره العريض من صفحته الرسمية على الفايس بوك، ليطمئن محبيه عن تطور وضعيته وحالته الصحية منذ بداية العلاج.

ونشر صالح أوقروت صورة له من مستشفى باريس الذي يعالج فيه منذ أكثر من شهر، وكتب الفنان أمام صورته:”السلام عليكم أحبتي أول أمس أخذت الجرعة الثانية من العلاج الكيميائي. مستمر باذن الله في هذه الرحلة العلاجية ثم بفضل دعمكم ودعائكم لي. وأضاف بطل سلسلة “ناس ملاح سيتي”: “بكثير من التعب والارهاق والصبر والامل والتوكل على الله.. الحمد الله على ما أعطى والحمد الله على ما اخذ جمعة مباركة.

يذكر أن الفنان الكبير صالح اوقروت متواجدة بأحد المستشفيات بفرنسا. للعلاج من الأورام الخبيثة التي أرهقت كاهله. حيث كان قد أخذ الجرعة الثانية من الكيمياوي بعد إجرائه لأول عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث من رأسه.