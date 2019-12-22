صالح أوقروت يعزي عائلة الراقي أبو مسلم بلحمر

فن وثقافة
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صالح أوقروت يعزي عائلة الراقي أبو مسلم بلحمر
بقلم نادية بن طاهر

قدم الفنان الجزائري القدير، صالح أوقروت، تعازيه الخالصة، لعائلة الراقي أبو مسلم بلحمر، بعد إغتياله فجر اليوم الأحد.

وكتب أوقروت على صفحته الرسمية بإنستغارم: “بلحمر في ذمة الله بعد تعرضه إلى عملية اغتيال في غليزان،
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى، وربي يصبر أهله”.

واهتزت فجر اليوم مدينة غليزان على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها الراقي بلحمر “52 سنة”، بعدما اقتحم مجهولون منزله العائلي، وقاموا بمباغتته بطعنات مختلفة على مستوى جسمه، مما أدى إلى وفاته.


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