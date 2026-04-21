صالح أوقروت يعود للتمثيل في مشهد من “عاشور العاشر”

دخلت النجمة الجزائرية سهيلة معلم إلى القفص الذهبي، في عرس فخم جمع نجوم الجزائر وأقيم بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة.

وتصدرت صور ومقاطع فيديو عرس الفنانة المحبوبة مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث عبر جمهورها ومحبيها عن فرحتهم الكبيرة بزواجها.

وحضرت عدة أسماء فنية عرس سهيلة معلم “38 سنة”، أبرزهم النجم الجزائري صالح أوقروت بطل مسلسل “عاشور العاشر”، والذي مثلت فيه سهيلة دور إبنته “عبلة”.

ومثل النجم صالح أوقروت، مقطعا مع العروس سهيلة معلم، مقتبس من كواليس مسلسل “عاشور العاشر”، نشره على صفحته بفايسبوك، وهنأ من خلاله سهيلة بالزواج.

وكتب أوقروت: “من كواليس العمل إلى أجمل لحظات الحياة.. فرحتي بيك اليوم يا سهيلة ما تتوصفش. مبروك الزواج وربي يبارك لك في أيامك الجاية ويزيدلك هناء ونجاح. تستاهلي كل خير!”.

وبدورها نشرت العروس المقطع التمثيلي، على صفحتها بفايسبوك وكتبت: “راني تزوجت الحمد لله ولعقوبة لي مازالو إن شاء الله”.

https://www.facebook.com/reel/963475796057271