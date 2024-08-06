صالح أوقروت يُساند البطلة إيمان خليف

نشر النجم الجزائري، صالح أوقروت، رسالة مساندة للبطلة الجزائرية في الملاكمة إيمان خليف.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية في فايسبوك: “إيمان نحن معكِ.. بعد الله”.

وتواجه البطلة الجزائرية، حملة شرسة من الإعلام الغربي، الذي حاول التشويش عليها، من خلال التشكيك في جنسها.

وستواجه إيمان خليف، سهرة اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 21:30، بحلبة ملعب “رولان غاروس” بفرنسا، التايلاندية شوانافينغ، في نصف النهائي.

وكانت البطلة الجزائرية، قد تجاوزت في ربع النهائي، المجرية انا لوكا هاموري بنتيجة “5-0″، وضمنت على الأقل ميدالية برونزية للجزائر.