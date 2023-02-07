صالح أوقروت.. “شكرا لهاذين الطبيبين”

قدم الممثل والفنان الكوميدي القديثر صالح أوقروت، شكره لكل من الدكتوران سفيان قمراني، ويوسف شيخ. وهذا نظير الاعتناء به خلال تواجده في فرنسا، بسبب العلاج من مرض السرطان. الذي جعله يرقد في المستشفى لمدة عامين كاملين.

وكتب صالح أوقروت، على صفحته فايسبوك “كنتما خير مثال في الكفاءة الطبية الممزوجة بالرعاية و الاهتمام”.

وعبّرت، فاطيمة بلحاج، زوجة الفنان الممثل القدير، صالح أوقروت، عن سعادتها وفرحتها لعودته إلى الحياة. وهذا بعد رحلة طويلة صارع فيها المرض لمدة عامين كاملين. ليعود إلى ارض الوطن قادما من فرنسا.

كما نشرت، فاطيمة بلحاج، صورة حديثة تجمعها مع زوجها صالح أوقروت، عبر حسابها الفايسبوك. مرفقة إياها بتعليق “ما أحلى الرجوع إليك”. للإشارة، أن بلحاج، رافقت زوجها طيلة مدة علاجه في فرنسا.

وقدم، الفنان والممثل الذي أدخل البسمة إلى البيوت الجزائرية، صالح أوقروت المعروف باسم “صويلح”، شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما كتب صالح أوقروت، على صفحته فايسبوك “من لا يشكر الناس لا يشكر الله شكرا لكم جميعا أحبتي من أعماق قلبي”. و”لا تجزيكم كلمة الشكر غاية امتناني وودي لكم على مساندتكم لي ودعاءكم وتواصل بعضكم بي شكرا لكم جميعا”. “صغيرا كان أو كبيراً. و”شكرا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.. شكرا سيدي الرئيس “.

وعاد الفنان الجزائري القدير، إلى أرض الوطن، السبت الماضي، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا.