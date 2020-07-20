صالح اوقروت يهنئ عثمان عريوات بعد تكريمه من قبل رئيس الجمهورية

هنأ الممثل المحبوب صالح أوقروت المعروف بـ”صويلح”، زميله الفنان الكبير عثمان عريوات بعد تكريمه من طرف رئيس الجمهورية، بوسام الاستحقاق برتبة عشير.

وكتب الفنان على صفحته الرسمية على موقع انستغرام: ” ألف ألف مبروك الأستاذ والقائد عثمان عريوات تكريمك مستحق، ومنحك وسام الاستحقاق الوطني برتبة عشير”.

يذكر إن المثل الفكاهي المعروف بصويلح، شارك أول مرة مع عثمان عريوات في فيلم “كرنفال في دشرة”، في بداية حياته الفنية رفقة مجموعة من نجوم الفكاهة حاليا، على غرار عتيقة، ولخضر بوخرص، وحميد عاشوري وآخرون.

وكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس، الفنان الكبير عثمان عريوات بوسام الاستحقاق برتبة عشير.