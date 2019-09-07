صالح اوڤروت ينشر صورته رفقة “نسيبتو”
نشر الممثل الكوميدي القدير، صالح اوڤروت، صورة، على موقع التواصل الاجتماعي،”انستغرام”، تجمعه مع والدة زوجته فاطمة بلحاج.
وكتب اوڤروت، في المنشور، “نسيبتي الله يطول في عمرها ويحفظها ان شاء الله”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696765
-
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية غزيرة، مرفوقة ببرد، على 10 ولايات من الوطن.
وذكر نشرية خاصة من الديوان، أن الأمطار الرعدية، ستتعدى 30 ملم…
-
أعلن مدير الاتصال سابق، رمضان جزائري، عن مغادرته شركة "أوريدو" للاتصالات، بعد 14 عامً من العمل الجاد.
وجاء قرار رمضان جزائري، بعد إقالته من منصب مدير…
-
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على المناطق الجنوبية و الغربية، والوسطى.
وجاء في تنبيه الديوان، أن الأمطار مرتقبة، بداية من منتصف النهار،…
التعليقات (0)