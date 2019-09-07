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صالح اوڤروت ينشر صورته رفقة “نسيبتو”

فن وثقافة
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صالح اوڤروت ينشر صورته رفقة “نسيبتو”
بقلم أسماء.ع

نشر  الممثل الكوميدي القدير، صالح اوڤروت، صورة، على موقع التواصل الاجتماعي،”انستغرام”، تجمعه مع والدة زوجته فاطمة بلحاج.

وكتب اوڤروت، في المنشور، “نسيبتي الله يطول في عمرها ويحفظها ان شاء الله”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696765

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